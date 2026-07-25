

El Ministerio de Salud de Santa Fe informó que 430.772 personas ya recibieron la vacuna antigripal desde el inicio de la campaña, en marzo. La cifra representa un incremento del 21% respecto al mismo período del año pasado, cuando se habían aplicado 356.265 dosis en todo el territorio provincial.

Grupos de riesgo, los más alcanzados

Según los datos oficiales del Programa Ampliado de Inmunización, actualizados a comienzos de julio, el grupo con mayor cantidad de vacunados es el de personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo, con 154.071 dosis aplicadas, seguido por los mayores de 65 años, con 140.935 inmunizados. También se vacunó a 50.846 integrantes del personal de salud, 44.522 niños de entre 6 meses y 2 años, 17.807 personas gestantes o en puerperio, y 22.591 trabajadores esenciales.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, explicó que la campaña se adelantó "ante la circulación en el hemisferio norte de la gripe A (H3N2), subclado K, y por indicación del gobernador Maximiliano Pullaro", y remarcó que ya se alcanzó a "más del 50% de la población objetivo". Agregó que los resultados son posibles "gracias al enorme trabajo que despliegan los equipos de salud en toda la provincia".

Otros virus respiratorios bajo seguimiento

La directora de Prevención y Promoción de la Salud, Analía Chumpitaz, señaló que la circulación de influenza A subclado K muestra una tendencia a la baja tras el receso invernal, aunque instó a sostener la vacunación para evitar internaciones.

La población objetivo incluye niños de 6 a 24 meses, embarazadas en cualquier trimestre, puérperas, personas de 2 a 64 años con enfermedades crónicas y mayores de 65 años.

Chumpitaz también indicó que "desde hace algunas semanas observamos un aumento en la circulación del virus sincicial respiratorio (VSR), pero se mantiene estable, al igual que Covid-19", y recordó que existen vacunas para prevenir complicaciones en ambos casos.

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