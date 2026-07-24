

El Gobernador y el senador departamental Pablo Verdecchia firmaron hoy nuevos convenios de obra correspondientes al Programa 1.000 Aulas, que contemplan la construcción de un aula adicional en tres establecimientos educativos del departamento Belgrano.

Las obras beneficiarán a la escuela N° 217 "Domingo F. Sarmiento", de Las Rosas, y a las escuelas N° 1.404 "Malvinas Argentina" y N° 6.017 "Fragata Libertad", ambas de Las Parejas. Cada institución sumará una nueva aula a su edificio actual.

Inversión acumulada

Con la firma de estos convenios, el departamento Belgrano totaliza 21 aulas construidas desde 2024 en el marco del programa, con una inversión que supera los 1.000 millones de pesos.

Al respecto, Verdecchia sostuvo: "Es para valorar que se siga invirtiendo en infraestructura educativa, que podamos seguir haciendo crecer a nuestras comunidades para que tengan un futuro enorme".

Un programa con alcance provincial

El Programa 1.000 Aulas constituye uno de los ejes centrales de la política educativa del Gobierno de Maximiliano Pullaro, con obras en ejecución en decenas de localidades de la provincia.

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