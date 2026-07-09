Centro de Acción Familiar Las Rosas: fuerte aporte provincial para infraestructura
El miércoles 8 de julio se abrieron los sobres de licitación para la construcción de los nuevos baños en el Centro de Acción Familiar n°8 de Las Rosas, localmente conocido como "el comedor escolar".
Un reclamo histórico que llevaba más de 20 años sin encontrar respuesta y hoy logra concretarse. Las gestiones impulsadas por el senador Pablo Verdecchia en su trabajo junto al C.A.F. y el Ministerio de Igualdad y Desarrollo provincial, contemplan una inversión de más de 100 millones de pesos para la reestructuración total de los baños en la institución.
La directora de CAF, María Angela Senger, dijo “Es una alegría enorme para toda la ciudad, porque vamos a poder dar un servicio mejor, más integra”. Por su parte Verdecchia agregó “Lograr estas cosas nos llena de alegría y nos muestra que trabajar juntos siempre nos da grandes resultados. Hace 20 años que estaban intentando conseguir esto, y hoy es una realidad”.
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