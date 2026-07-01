El intendente de Las Parejas, Horacio Compagnucci, anunció la aplicación de severas sanciones económicas y clausuras preventivas contra el club Sportivo y el salón de eventos Romperredes, como consecuencia de los desbordes y el uso indebido de pirotecnia registrados durante los festejos por el campeonato de la Liga Cañadense de Fútbol.

Clausuras y sanciones económicas

A través de un mensaje oficial emitido desde la Casa del Bicentenario, el mandatario confirmó la clausura por siete días del estadio e instalaciones vinculadas al fútbol mayor del Sportivo Atlético Club, sumado a la prohibición de asistencia de público en los próximos dos partidos de la institución en cualquier división. Una medida de cierre temporal por igual período se aplicó al salón de eventos apuntado.

Como paso previo a las normativas ejecutadas, el municipio presentó el lunes un informe documentado a la Fiscalía local para que se realicen las investigaciones correspondientes sobre los incidentes transcurridos en la madrugada posterior al evento deportivo.

Destino de los fondos y nueva ordenanza

Las multas económicas aplicadas representan la máxima sanción prevista por la legislación municipal vigente. Compagnucci detalló que el 50% de lo recaudado será donado a APID (centro integrador para jóvenes con discapacidad) y el 50% restante a la comisión del SAMCo local, buscando otorgarle a la penalidad un fin comunitario y reparador.

Finalmente, el jefe municipal adelantó que enviará al Concejo Municipal un proyecto para derogar la actual ordenanza de pirotecnia. El objetivo es debatir una nueva legislación adaptada a la actualidad, que permita una mayor prevención y firmeza en las penalidades frente al accionar de lo que el intendente calificó como "un grupo reducido de inadaptados".

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