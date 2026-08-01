

Un tornado sorprendió el viernes por la tarde a la zona rural de Bernardo de Irigoyen, donde provocó la voladura de techos en un establecimiento tambero ubicado a unos 20 kilómetros al oeste de la localidad, cerca de Colonia Santa Irene. Según informó la Policía, el fenómeno se produjo entre las 15:30 y las 16:30 horas y dejó daños materiales en el lugar.

Daños en un establecimiento rural

El intenso viento arrancó los techos de un galpón y de una vivienda dentro del tambo afectado. Vecinos de la zona lograron captar el momento en video, material que circuló rápidamente en redes sociales y generó sorpresa entre los habitantes de la región.

Coordinación entre organismos

La Comuna de Bernardo de Irigoyen, a través del Comité de Emergencia Local, emitió un comunicado en el que remarcó la importancia de extremar las medidas de prevención ante este tipo de fenómenos meteorológicos, que habían sido anticipados por los organismos competentes.

Según se informó, trabajan de manera coordinada la Comuna, el equipo de Salud, la Comisaría 9.ª, Protección Civil, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y otros organismos provinciales para evaluar la situación.

Las autoridades solicitaron a la población mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y evitar circular por los sectores afectados hasta que las condiciones sean seguras.

Minutos antes de las 18, el Servicio Meteorológico Nacional había renovado el alerta por probabilidad de tormentas para la noche del viernes y la madrugada del sábado en toda la provincia de Santa Fe.

Un fenómeno poco frecuente, según un especialista

Brian Sundt, de infoclima.net, explicó en un video difundido en redes sociales que se trató de "un fenómeno muy poco frecuente, ocurrido en la zona de San Genaro y Bernardo Yrigoyen", registrado por varios vecinos del lugar.

Según detalló, "no es un fenómeno muy común en nuestra zona, pero se dieron varias condiciones que hicieron muy fácil que ocurra este fenómeno". Precisó que, si bien los vientos no alcanzaron gran magnitud, fue la forma del embudo lo que generó mayor impacto: "los vientos alcanzados no fueron de gran consideración, la forma de este fenómeno es lo que asusta".

Sundt atribuyó su formación a la combinación de temperaturas cercanas a los 30 grados, humedad ambiente próxima al 100%, frío en capas altas de la atmósfera y vientos cambiantes. Agregó que este tipo de tornados "por lo general se dan de noche y en zonas rurales donde nadie lo puede registrar", y que la región integra lo que describió como el "Pasillo de los Tornados", una franja que abarca parte de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y otras zonas cercanas donde pueden darse estos fenómenos.

Como antecedente histórico, mencionó el desastre ocurrido en San Justo el 10 de enero de 1973, que dejó varias víctimas fatales. Sundt adelantó que desde Infoclima continuarán analizando el evento, ya que, según sus palabras, "alguna que otra estación meteorológica registró" datos vinculados al fenómeno.

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