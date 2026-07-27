Distinguen a bomberos pellegrinenses por misión en Venezuela



En un acto celebrado este sábado en la ciudad de Gálvez, los bomberos voluntarios de Carlos Pellegrini, Benjamín y Nicolás Grando, recibieron una distinción formal por su participación en una misión de asistencia humanitaria llevada a cabo en Venezuela.

La ceremonia, que tuvo lugar en la sede de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, homenajeó a los 40 integrantes de la Brigada USAR y a los tres canes especializados que formaron parte del contingente representativo de la provincia de Santa Fe durante el operativo internacional.

Reconocimiento al esfuerzo internacional

El encuentro contó con la participación de diversas autoridades públicas, entre ellas la diputada nacional Gisela Scaglia y el secretario de Protección Civil de la provincia, Marcos Escajadillo.

Durante el evento, los funcionarios pusieron en valor el trabajo operativo, la capacitación técnica y la sólida vocación de servicio demostrada por los bomberos santafesinos. La labor de Benjamín y Nicolás Grando, junto al resto del equipo, reafirmó la capacidad de la región para aportar experiencia y compromiso solidario en despliegues de asistencia de alcance global.

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Fuente y foto: Portal Pellegrinense