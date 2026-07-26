

La cantante santafesina Soledad Pastorutti presentó "Late el Sur", la canción oficial de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que acompañará la cuenta regresiva y los 15 días de competencia del evento, previsto entre el 12 y el 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela. La cita reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países.

El tema fue compuesto por Pastorutti junto a Marcela Morelo y Claudia Brant, y producido por Rodolfo Lugo, quien trabajó previamente con artistas como Mercedes Sosa, Juanes, David Bisbal, Camilo, María Becerra y Lali.

Un origen casi casual

Pastorutti explicó que la canción surgió de un encuentro informal: "Cuando recibí la propuesta nos estábamos juntando a componer con Marcela Morelo y Claudia Brant, por el solo gusto de hacerlo, sin tener ningún proyecto concreto. Me llegó esta propuesta, las invité a sumarse y, sin siquiera pensar que nuestra canción podía ser la elegida, nos pusimos manos a la obra". La grabación estuvo a cargo de Rodolfo Lugo, quien también participó como productor del tema.

Una identidad santafesina

Para la artista, interpretar el tema tiene también un significado personal: "Creo que respeta el espíritu de estos Juegos, pero además hay un tema de pertenencia porque será cantada desde mi provincia, desde mi lugar", señaló, en referencia a un verso de la letra que dice "esta tierra te vuelve invencible". Pastorutti definió a "Late el Sur" como una canción festiva con un mensaje de aliento: "Es una canción que transmite pasión. Tiene ritmo, pero también una letra muy profunda".

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