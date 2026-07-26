Soledad Pastorutti estrenó la canción de los Suramericanos
La cantante santafesina Soledad Pastorutti presentó "Late el Sur", la canción oficial de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que acompañará la cuenta regresiva y los 15 días de competencia del evento, previsto entre el 12 y el 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela. La cita reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países.
El tema fue compuesto por Pastorutti junto a Marcela Morelo y Claudia Brant, y producido por Rodolfo Lugo, quien trabajó previamente con artistas como Mercedes Sosa, Juanes, David Bisbal, Camilo, María Becerra y Lali.
Un origen casi casual
Pastorutti explicó que la canción surgió de un encuentro informal: "Cuando recibí la propuesta nos estábamos juntando a componer con Marcela Morelo y Claudia Brant, por el solo gusto de hacerlo, sin tener ningún proyecto concreto. Me llegó esta propuesta, las invité a sumarse y, sin siquiera pensar que nuestra canción podía ser la elegida, nos pusimos manos a la obra". La grabación estuvo a cargo de Rodolfo Lugo, quien también participó como productor del tema.
Una identidad santafesina
Para la artista, interpretar el tema tiene también un significado personal: "Creo que respeta el espíritu de estos Juegos, pero además hay un tema de pertenencia porque será cantada desde mi provincia, desde mi lugar", señaló, en referencia a un verso de la letra que dice "esta tierra te vuelve invencible". Pastorutti definió a "Late el Sur" como una canción festiva con un mensaje de aliento: "Es una canción que transmite pasión. Tiene ritmo, pero también una letra muy profunda".
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