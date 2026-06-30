

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe dictaminó que el Club Atlético Carcarañá, conocido popularmente como Cremería, deberá disputar sus partidos como local sin asistencia de público hasta el 31 de diciembre de 2027. La medida fue confirmada por Gustavo Velázquez, coordinador de Seguridad en Eventos Masivos, en respuesta a los graves incidentes registrados tras la final frente a Sportivo Las Parejas, donde perdió la vida el oficial de policía Damián López.

Un precedente contra la violencia

El objetivo principal de las autoridades provinciales es marcar un límite definitivo frente a los hechos de violencia en el ámbito deportivo regional. Velázquez remarcó que durante la jornada se observaron comportamientos violentos dentro de las instalaciones y que la responsabilidad debe ser asumida por múltiples actores vinculados a la organización del evento.

La sanción deportiva, que también incluye fuertes restricciones para cuando el equipo juegue en condición de visitante, avanza de manera paralela a la investigación judicial. Por el homicidio del oficial ya se han concretado detenciones en las localidades de Carcarañá y Correa, mientras el Gobierno santafesino ratifica su postura de exigir sanciones ejemplares en las ligas del interior.



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