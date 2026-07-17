El Departamento de Estado de los Estados Unidos eliminó la clasificación especial de Nivel 2, "extreme las precauciones", que pesaba sobre Rosario dentro de su Alerta de Viaje para Argentina. Con esta actualización, la ciudad pasa a integrar la categoría general del país, Nivel 1, "tome las precauciones normales", la de menor riesgo dentro de ese esquema. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, valoraron la decisión.

Un cambio vinculado a la mejora de los indicadores

Según el Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, la modificación responde a la mejora sostenida de las condiciones de seguridad en la ciudad, resultado de políticas coordinadas entre la provincia, el Gobierno nacional, las fuerzas federales, el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia Federal. La actualización se conoció un mes después de una reunión entre Pullaro y el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, en la que se analizó la evolución de los indicadores de seguridad y el combate contra el crimen organizado.

Las declaraciones oficiales

Pullaro dijo que "este es un reconocimiento muy importante al camino que decidimos recorrer desde el primer día de gestión" y afirmó que "cuando mejora la seguridad, mejoran también las oportunidades de desarrollo". Por su parte, Javkin sostuvo que la decisión "es una señal muy importante hacia el mundo y confirma que el esfuerzo realizado entre todos está dando resultados concretos", y agregó que el cambio "mejora nuestra imagen internacional" y genera mejores condiciones para el turismo, congresos, espectáculos y eventos deportivos.

Ambos funcionarios coincidieron en que el nuevo estatus abre oportunidades para el turismo, la inversión y la organización de eventos internacionales en la ciudad.

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