Santa Fe digitaliza el 100% de sus expedientes públicos

Desde este 1 de julio, la administración central de la provincia de Santa Fe gestiona sus expedientes de manera completamente digital, marcando el fin histórico de los trámites en papel. Esta medida, enmarcada en la estrategia Territorio 5.0, busca agilizar las gestiones de los ciudadanos y dotar de mayor transparencia y eficiencia a los procesos del Estado.

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó que este cambio pone fin a décadas de trámites lentos y burocracia. "Estamos pasando del atraso a un Estado cercano, digital, transparente y más eficiente", aseguró el mandatario, quien además valoró el acompañamiento total de los empleados públicos en esta transición tecnológica.

Nueva modalidad de trabajo

La digitalización elimina la impresión de documentos y el traslado físico de carpetas entre oficinas. A partir de ahora, los procesos administrativos cuentan con seguimiento en tiempo real, firma electrónica y trazabilidad completa.

Según Ignacio Tabares, secretario de Tecnologías para la Gestión, este proceso otorga nuevas herramientas a los ciudadanos para integrarse a lo que denominó un nuevo "Barrio Digital" de convivencia civil. “Este Barrio Digital que sucede en internet también tiene convivencia civil. Que los santafesinos se sientan orgullosos cuando empiezan a transitar este nuevo barrio, con herramientas y derechos, como no sucedió todavía en ninguna otra provincia de la República Argentina”, graficó.

"Mi Santa Fe" como acceso

La aplicación "Mi Santa Fe" se consolida como la puerta de entrada a este nuevo ecosistema. Actualmente, más de 1.700.000 santafesinos ya poseen su ID Ciudadana. Mediante esta plataforma móvil, los usuarios pueden gestionar licencias de conducir, consultar datos del Registro Civil, visualizar documentación oficial y abonar impuestos sin necesidad de realizar traslados ni largas filas de espera.

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