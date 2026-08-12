

A exactamente un mes de su inicio, la provincia de Santa Fe ultima los detalles para albergar los XIII Juegos Suramericanos 2026. Entre el 12 y el 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela recibirán a más de 4.000 deportistas provenientes de 15 países, marcando un hito en la agenda deportiva regional.

El megaevento contará con 43 deportes y 60 disciplinas. Un atractivo fundamental de esta edición es que 26 de esas competencias otorgarán plazas clasificatorias directas o por puntaje para los Juegos Panamericanos Lima 2027, elevando el nivel competitivo del certamen.

Inversión y legado en infraestructura

Para llevar a cabo este desafío logístico y deportivo, se destinó una inversión superior a los 90 millones de dólares, respaldada en gran medida por financiamiento externo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Las obras incluyen la modernización de recintos de élite como el Invencible Centro Acuático en Rosario, el Centro Internacional de Tiro Deportivo en Recreo y el Velódromo de Rafaela.

Además, se están construyendo Villas Deportivas en las tres sedes. Una vez finalizada la competencia internacional, estos espacios se integrarán al patrimonio habitacional de la provincia, dejando un legado permanente para los vecinos y las futuras generaciones de deportistas.

Como antesala a la inauguración, el Tour Suramericano ya recorre distintas localidades, acercando el espíritu del evento a toda la comunidad mediante múltiples actividades recreativas.

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