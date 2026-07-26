Liga Cañadense de Futbol: arrancó el Torneo Clausura: resultados de las zonas 1 y 3

La Zona 2 pospuso su inicio para el 2 de agosto tras el resorteo por la desafiliación de Cremería, mientras se jugaron completas las fechas de las zonas 1 y 3.
Deportes26 de julio de 2026Las Rosas DigitalLas Rosas Digital

almafuerte correa
El torneo regional de fútbol jugó este fin de semana las fechas de las zonas 1 y 3, con triunfo de Almafuerte en la Zona 3. La Zona 2, que incluye a Belgrano, pospuso su arranque al 2 de agosto tras el resorteo por la desafiliación de Cremería.

Zona 3 : triunfo de Almafuerte

Almafuerte venció 3 a 0 a Unión de Tortugas, con goles de Martín Sosa, Mora y Giaver, en un partido con la expulsión de Santiago Coppa; dirigió Diego Saracho. 

Defensores y El Porvenir igualaron 2 a 2 (goles de Arballo y Toresi; Moyano y Ruiz), con arbitraje de Matías Coria. San Jerónimo goleó 3 a 1 a Barraca, con tantos de Fonseca, O'Shea y Abaca —descontó Duran—, dirigido por Leandro Bottoni. Defensores y El Porvenir siguen con 1 punto; Barraca y Unión de Tortugas no sumaron.

Williams Kemmis fue el libre de la fecha.

Almafuerte comparte la punta de la zona con San Jerónimo, ambos con 3 puntos.

Zona 1: victorias para Sport, Sportivo y Adeo

Adeo goleó 3 a 1 a Cosmopolita (goles de Diaz, Fernando Sánchez y Bertorello; descontó Sisterna), dirigido por Luca Pedrozo. Sport venció 4 a 1 a Sportsman con tres tantos de Laureano Carrizo y uno de Monzón —descontó Martínez—, arbitró Alberto Ramírez. Sportivo derrotó 3 a 0 a Correa con goles de Onega, Facundo Astrada y Toia, dirigió Oscar Santillán; Argentino fue el libre. Los tres comparten la punta con 3 puntos; Cosmopolita, Sportsman, Correa y Argentino no sumaron.

Zona 2: Belgrano debutará el 2 de agosto

La Zona 2 arrancará el 2 de agosto con Montes de Oca-N.O.B., Campaña-Unión Ve y el debut de Belgrano como visitante ante América.

En la tabla de goleadores, Laureano Carrizo (Sport) lidera con tres tantos, seguido por Facundo Astrada (Sportivo), Fernando Sánchez (Adeo) y Martín Sosa (Almafuerte), con uno cada uno.

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