

El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, realizó su balance semanal de gestión y dedicó un tramo a aclarar los alcances de un convenio firmado entre la Municipalidad y la provincia de Santa Fe, luego de que según indicó, el senador departamental difundiera el anuncio de mejoras en la Escuela de Comercio local sin mencionar la participación municipal.

El convenio con la provincia

Meyer mostró la documentación del acuerdo, firmado por José Goity, ministro de Educación de la provincia, y por él mismo en representación del municipio. El mismo contempla un aporte provincial de 54 millones de pesos para ampliar las instalaciones de la Escuela de Comercio. El intendente remarcó que es la Municipalidad la que debe llevar adelante la ejecución de la obra, y aportar la diferencia de fondos en caso de que el monto provincial no alcance, tal como ocurrió previamente en las escuelas Rivadavia e Ignacio Crespo.

Obra pública y avance de proyectos

En materia de infraestructura, el intendente detalló el estado de la pavimentación de calle Tucumán al 800, con demoras por cuestiones climáticas que se buscarán compensar en las próximas dos semanas, además del inicio de tareas por calle Ciudad de Coronda y el próximo comienzo de obras en calle Salta.

También informó sobre la finalización de la cámara cloacal vinculada al loteo de dos manzanas y 80 lotes al sur del barrio 27 de Marzo, con una inversión municipal superior a los 200 millones de pesos en tendido eléctrico.

Y gas natural en la zona de calles Saavedra y San Martín,

Agenda y finanzas municipales

Meyer anunció un operativo de ANSES el próximo viernes 31 en la Casa de la Cultura e informó además la adjudicación de una retroexcavadora, valuada en unos 150 millones de pesos, cuyo pago se concretaría la semana próxima.

Sobre las finanzas municipales, precisó que las reservas consolidadas en plazos fijos y disponibilidades ascienden a más de $3.890 millones.

Baja de impuestos y tasas municipales

Meyer también se refirió a reducciones impositivas aplicadas por su gestión, que diferenció de la situación provincial. Afirmó que a nivel municipal se redujo el Derecho de Registro e Inspección (DREI), se suprimió la sexta patente y se dejaron sin efecto los impuestos a la publicidad y la cartelería.

El intendente sostuvo que, a su criterio, la reducción más significativa para los vecinos fue que las tasas municipales antes no se correspondían con la prestación efectiva de servicios, y afirmó que actualmente el municipio si brinda los servicios que factura.

En contraste, cuestionó que a nivel provincial se hayan registrado aumentos, y mencionó puntualmente una suba reciente del impuesto inmobiliario y de las tarifas de agua.