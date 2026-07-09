La Municipalidad de Las Rosas entregó aportes a instituciones y sumó una nueva carga de reciclado

Se hicieron aportes por casi $28 millones a instituciones locales (SAMCO, Bomberos, Biblioteca y CAF) y despacharon más de 7 toneladas de material recuperado para su reciclaje.
Locales09 de julio de 2026Las Rosas DigitalLas Rosas Digital

reciclaje aportes
La Municipalidad de Las Rosas, conducida por el intendente Javier Meyer, llevó adelante este miércoles 8 de julio dos acciones destacadas en materia social y ambiental.

Por un lado, desde el área de Gestión Ambiental se concretó una nueva carga de fardos destinados a reciclado, que totalizó 7.060 kilogramos de material recuperado.

Por otro, se realizó la entrega de aportes económicos a instituciones de la ciudad, por un monto total de $27.994.402. Los fondos fueron distribuidos de la siguiente manera: Bomberos recibió $8.687.153, SAMCO $17.374.305, la Biblioteca $543.000 y el C.A.F. $1.389.944.

Con estas medidas, el municipio reafirmó su compromiso con el cuidado del medioambiente y el sostenimiento de las instituciones locales.

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