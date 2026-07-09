La Municipalidad de Las Rosas entregó aportes a instituciones y sumó una nueva carga de reciclado



La Municipalidad de Las Rosas, conducida por el intendente Javier Meyer, llevó adelante este miércoles 8 de julio dos acciones destacadas en materia social y ambiental.

Por un lado, desde el área de Gestión Ambiental se concretó una nueva carga de fardos destinados a reciclado, que totalizó 7.060 kilogramos de material recuperado.

Por otro, se realizó la entrega de aportes económicos a instituciones de la ciudad, por un monto total de $27.994.402. Los fondos fueron distribuidos de la siguiente manera: Bomberos recibió $8.687.153, SAMCO $17.374.305, la Biblioteca $543.000 y el C.A.F. $1.389.944.

Con estas medidas, el municipio reafirmó su compromiso con el cuidado del medioambiente y el sostenimiento de las instituciones locales.

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