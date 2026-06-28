

La Comisión de Asociados de la filial local del banco Credicoop en Las Rosas entregó aportes institucionales a 12 entidades de la ciudad. Esta iniciativa, detallada por Diego Menichelli, Marcela Guastoni y María Elena Bover, busca retribuir a la comunidad los excedentes generados por el cumplimiento de metas comerciales, proveyendo materiales y equipamientos específicos solicitados por cada institución tras la presentación de sus respectivos proyectos.

Cambio de modalidad y mayor alcance

A diferencia de entregas anteriores que concentraban los fondos en dos o tres beneficiarios, este año se decidió ampliar la cobertura para asistir a una docena de organizaciones. María Elena Bover explicó que este cambio permitió a la comisión conocer a fondo las necesidades reales que atraviesan las instituciones de Las Rosas en el actual contexto socioeconómico.

Impulso a la economía local

Una característica destacada de este programa cooperativo es la forma de entrega. Diego Menichelli remarcó que no se otorga el dinero en efectivo, sino que la comisión adquiere directamente los bienes requeridos, como materiales de construcción, pintura o electrodomésticos. Estas compras se realizan de manera exclusiva en locales comerciales de Las Rosas, lo que permite generar un círculo virtuoso que hace retornar los fondos a la misma comunidad. Por su parte, Marcela Guastoni destacó que este logro es fruto del trabajo conjunto de todo el equipo de la sucursal.

Fuente: 4TV Las Rosas y Renacer Regional FM

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