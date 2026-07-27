Uber Maccari destacó la atención recibida en el hospital y el emotivo acompañamiento de "Los Pibes del Fachinal"

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Pasan cosas… y algunas merecen ser contadas.

Hace unos días atravesé un contratiempo de salud y debieron trasladarme a nuestro hospital. Allí fui atendido por médicos, enfermeras y todo el personal de salud con una dedicación, una calidad humana y una calidez en el trato que me llenaron de admiración.

Muchas veces resulta más fácil señalar lo que está mal, pero es mucho más justo y necesario expresar gratitud cuando las cosas se hacen con excelencia. No sé si nuestro hospital será el mejor, pero sí sé que quienes trabajan allí son personas extraordinarias, con una vocación, una entrega y una humanidad que rozan la epopeya. ¡Gracias de corazón! Un beso enorme para todos y todas.

Y quiero agregar algo más, diferente, de otro color, pero de un inmenso valor para mí. Desde hace tiempo tengo una relación muy cercana con un grupo de chicos hinchas del Kemmis, conocidos como “Los Pibes del Fachinal”. Como todos, tienen sus errores y sus alegrías. Mi vínculo con ellos es sencillo: les compro rifas y, cuando puedo, colaboro con alguna ayuda para sus “trapos”, como ellos mismos dicen.

Pero el otro día ocurrió algo que me emocionó profundamente. Al regresar del ICR golpearon la puerta de mi casa. Era Alexis, uno de ellos, que además me ayuda en algunas tareas cuando hace falta. Venía, en nombre de todo el grupo, a traerme un regalo: un gorrito con el nombre de la agrupación, como una forma de darme fuerza y acompañarme en este momento.

Puede parecer un gesto pequeño, pero para mí fue enorme. Me recordó que el corazón de las personas sigue siendo capaz de ofrecer lo mejor de sí.

No es poca cosa que quienes trabajan en el hospital desempeñen su tarea con semejante humanidad. Tampoco es poca cosa que un grupo de jóvenes deje por un momento sus pasiones para acercarse simplemente a regalar una sonrisa, un abrazo y un gesto de afecto.