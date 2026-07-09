

La comunidad de Las Rosas celebró esta mañana un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia nacional mediante el tradicional Te Deum y un acto central. El encuentro oficial estuvo presidido por el intendente Javier Meyer, quien estuvo acompañado por concejales, miembros del Gabinete Municipal y autoridades locales.

Participación institucional y comunitaria

La conmemoración contó con una amplia representación de la sociedad civil, incluyendo delegaciones de instituciones educativas, clubes y centros locales. El desarrollo de las actividades artísticas y protocolares incluyó la colaboración del Jardín Gota de Miel Número 348, la Agrupación Mala Junta del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales, y la Peña Folklórica La Carreta. Asimismo, participaron alumnos de los talleres de Teatro y Lengua de Señas de la Casa de la Cultura, la Banda Municipal y la cantante Emilia Serra.

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