Las Rosas conmemoró el Día de la Independencia
La comunidad de Las Rosas celebró esta mañana un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia nacional mediante el tradicional Te Deum y un acto central. El encuentro oficial estuvo presidido por el intendente Javier Meyer, quien estuvo acompañado por concejales, miembros del Gabinete Municipal y autoridades locales.
Participación institucional y comunitaria
La conmemoración contó con una amplia representación de la sociedad civil, incluyendo delegaciones de instituciones educativas, clubes y centros locales. El desarrollo de las actividades artísticas y protocolares incluyó la colaboración del Jardín Gota de Miel Número 348, la Agrupación Mala Junta del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales, y la Peña Folklórica La Carreta. Asimismo, participaron alumnos de los talleres de Teatro y Lengua de Señas de la Casa de la Cultura, la Banda Municipal y la cantante Emilia Serra.
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