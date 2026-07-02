

La Municipalidad de Las Rosas sumó a su parque automotor con dos nuevas motos Honda GLH 150 destinadas al Área de Tránsito.

Nueva maquinaria. Además, el Ejecutivo lanzó la Licitación Pública N° 7/2026 para adquirir una retroexcavadora. La recepción de ofertas en Mesa de Entrada cerrará el próximo 16 de julio a las 09:00 horas.

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