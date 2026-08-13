

La Municipalidad de Las Rosas avanza con el desarrollo de 80 nuevos lotes ubicados al sur del barrio 27 de Marzo, en el marco de un plan de infraestructura que busca dotar al sector de servicios básicos. El intendente Javier Meyer informó que la obra ya lleva una inversión superior a los 200 millones de pesos.

Servicios básicos para dos manzanas

El proyecto abarca dos manzanas donde se está trabajando en el tendido de electricidad, agua y cloacas. Según explicó Meyer, el objetivo es completar la infraestructura necesaria para que el nuevo loteo quede en condiciones de ser habitado.

"Llevamos invertido más de 200 millones de pesos para que muchos rosenses tengan la oportunidad de llegar a su primer lote", afirmó el intendente.

Un trabajo sostenido

Desde el Municipio señalaron que se trata de un trabajo sostenido en el tiempo, cuyo objetivo es ampliar las posibilidades de acceso a la tierra para los vecinos de la ciudad. "La obra forma parte de una política habitacional impulsada para facilitar que más familias puedan acceder a su primer terreno propio", dijo.

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