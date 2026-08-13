

Más Racing, la sala de simuladores de autos de carreras ubicada en calle Santa Fe 1598, de Las Rosas, realizará el miércoles 19 de agosto desde las 21 hs su primer torneo oficial: la Copa "Toia Pulverizadoras", en la categoría TC2000. La inscripción tiene un costo de $20.000 y el cupo es limitado.

Formato de competencia

El circuito se sorteará la misma noche del evento y todos los participantes correrán con un setup preestablecido, sin modificaciones. La clasificación individual se disputará a dos vueltas lanzadas y determinará la división entre Copa Oro y Copa Plata.

Luego se correrán series con clasificación previa (4 minutos y 5 vueltas), de las cuales los ganadores y los mejores ubicados avanzarán a las finales de cada copa. Las finales también tendrán clasificación previa, en este caso de 5 minutos y 8 vueltas, y definirán a los campeones de Copa Oro y Copa Plata.

Renzo Bustamante se desempeñará como comisario deportivo del torneo.

Premios

Ganadores de la Copa Oro recibirán un set de regalo de Toia Pulverizadoras y 10 horas de simulador.

Ganadores de la Copa Plata obtendrán un set de regalo de Toia Pulverizadoras y 5 horas de simulador.

Sobre Más Racing

La sala, una creación de MC - Más Construcciones, ofrece simulación real de conducción con todos los circuitos de Argentina y numerosos trazados internacionales.

Entre las categorías disponibles se encuentran Fórmula 1, Turismo Carretera, TC2000, TN Clase 2, TN Clase 3, Fiat 128, TC Pick Up, Fiat 600, Kartings, Turismo Pista Clase 2 y Fórmula Metropolitana.





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