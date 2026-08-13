

El CEIT (Centro de Estudios Informáticos y Tecnológicos) abrió la inscripción a 16 cursos de oficios, tecnología, salud y humanidades en Las Rosas, con sede en la Biblioteca Sarmiento. Así lo confirmó Leandro Salatino, coordinador del proyecto, quien remarcó que se trata de la tercera o cuarta vez que la propuesta llega a la localidad.

Dos modalidades de cursada

Según explicó Salatino, la capacitación presencial arranca el 11 de septiembre en la misma Biblioteca Sarmiento, mientras que las carreras que se dictan en modalidad online —a través de un campus virtual, con clases sincrónicas en vivo— comienzan a fines de agosto.

Un equipo de cinco asesores trabaja actualmente en el territorio: recorren barrios, visitan vecinos y atienden consultas en la Biblio para asesorar sobre la inscripción.

16 áreas de formación

La oferta incluye reparación de telefonía celular, reparación de PC, redes y cámaras de seguridad, auxiliar en enfermería, asistente terapéutico, asistente gerontológico, marketing digital, diseño gráfico publicitario, administración de empresas, programación e inteligencia artificial, entre otras especialidades. Salatino sostuvo que el objetivo es "formar profesionales para la parte laboral", apuntando a jóvenes, adolescentes y adultos que no cuenten con tiempo o recursos para trasladarse a otras localidades a estudiar.

Cupos limitados y evaluación previa

Los interesados pueden comunicarse al 3471-607687, por llamada o WhatsApp, o acercarse directamente a la Biblioteca Sarmiento para dejar sus datos. Salatino explicó que, antes de confirmar una vacante, el equipo realiza una breve reunión —en el domicilio del interesado o en la biblioteca— para relevar conocimientos previos, orientar sobre la capacitación más adecuada y acordar horarios, costos y metodología, dado que los cupos son limitados.

Los cursos tienen una duración de cuatro meses, con cursada de una hora y media semanal. Según indicó el coordinador, las certificaciones cuentan con el respaldo de la Cámara Argentina para la Formación Profesional y Capacitación Laboral, entidad que homologa los títulos con validez nacional bajo normas ISO 9001 y código QR de autenticidad, lo que además permite a los egresados acceder a la bolsa de trabajo de la cámara.

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