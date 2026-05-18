



El mundo de las finanzas al alcance local

A partir del 1° de junio de 2026, la Biblioteca Popular Domingo F. Sarmiento de Las Rosas será sede de un nuevo Curso de Mercado de Capitales. La propuesta, a cargo del profesor Ing. Federico Orlandi, busca acercar alternativas no convencionales de ahorro a los vecinos de la región.

Herramientas prácticas para inversores

El programa educativo tiene un enfoque 100% práctico basado en el análisis de casos reales. Los asistentes aprenderán la dinámica de la bolsa de valores y operarán con instrumentos de renta fija, acciones, cedears y opciones a futuro. El objetivo central de la capacitación es que cada alumno logre analizar el mercado para armar y gestionar su primera cartera de inversiones.

Las clases se dictarán con una frecuencia semanal, los días lunes de 17 a 18 horas. Las inscripciones ya se encuentran habilitadas de forma presencial en Moreno 461, o mediante contacto telefónico a los números 03471-450572 y 3471-529922.