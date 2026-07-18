

A horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, volvió a circular una de las fotografías más recordadas del fútbol reciente: la imagen de un joven Lionel Messi sosteniendo en brazos a un bebé que, casi veinte años después, se convirtió en la gran figura de la selección española, Lamine Yamal. El autor de la postal, el fotógrafo Joan Monfort, habló este viernes en el programa El Contestador de Radio 2 y repasó los detalles de aquella producción y las coincidencias que rodearon su historia.

Una producción para Unicef que hoy es viral

Monfort explicó que la foto fue realizada hace casi dos décadas, cuando Messi recién arrancaba su carrera en el Barcelona y Lamine tenía apenas tres meses de vida. "Las producciones ya son complejas de por sí. Si además te ponen un bebé de tres meses, puede convertirse en una catástrofe", relató el fotógrafo, quien remarcó que la sesión se resolvió gracias a la paciencia del equipo y al acompañamiento de Sheila, la madre de Lamine. La imagen permaneció prácticamente desconocida hasta que fue redescubierta en 2024, con la explosión futbolística del jugador argentino lo hizo universalmente conocido.

Las coincidencias que alimentaron la historia

El fotógrafo enumeró los cruces que, según dijo, potenciaron el impacto de la foto en redes sociales: "Los dos jugaron en el Barcelona, los dos llevaron el número 19, después el número 10, ambos son zurdos... Bueno, son muchísimas coincidencias. Y ahora la final se juega un día 19. Cada día aparece un detalle nuevo que hace que la historia siga creciendo", afirmó.

Para Monfort, la casualidad de que Messi y Yamal se enfrenten este domingo en una final mundialista, dos décadas después de aquella sesión, terminó de darle a la imagen una dimensión que él mismo definió como "un milagro".

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