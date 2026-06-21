

Sportivo cayó derrotado por 1 a 0 frente a Carcarañá en el encuentro de ida por la final del Torneo Apertura de la Liga Cañadense de Fútbol. El partido, disputado en el estadio del equipo de Las Parejas, se definió en la etapa complementaria tras un error que el conjunto visitante logró capitalizar para llevarse la victoria.

Desarrollo del partido y el gol definitivo

Durante la mayor parte del encuentro, el equipo local dirigido por Germán Bustamante mantuvo el control del balón, pero careció de la profundidad necesaria para generar situaciones de peligro ante el arco defendido por De León. Por su parte, Carcarañá encontró su oportunidad a los 28 minutos del segundo tiempo, cuando Gino De Gasperi anotó el único gol del encuentro.

El equipo visitante pudo haber ampliado la diferencia tras dos desajustes defensivos de Sportivo que dejaron al delantero Cantiani en posición de mano a mano, pero la intervención oportuna del defensor Quiroga y del arquero Villanueva evitaron una caída mayor.

Escenarios para la gran definición

El partido de vuelta se disputará el próximo domingo 28 en el marco del año del centenario de la Liga Cañadense. Para consagrarse campeón en el tiempo reglamentario, Sportivo necesita ganar por más de un gol de diferencia. Un triunfo por la mínima forzará la definición por penales, mientras que a Carcarañá le alcanza con un empate o por supuesta una nueva victoria para quedarse con el título del Apertura 2026.

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