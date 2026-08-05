

El Juzgado de primera instancia de los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez, a cargo del Dr. Campos, homologó el 4 de agosto un procedimiento abreviado y condenó a Sebastián Josué Roldán, de 21 años, y a Blas Matías Tano, también de 21 años, por un hecho de intimidación pública ocurrido el 6 de junio en inmediaciones de Avenida 21, entre altura 1400 y 1500, en Barrio Alborada. El acuerdo fue presentado por la Fiscalía, a cargo del Dr. Juan Pablo Baños, y aceptado por la Defensa.

Detalles del hecho

Según se estableció en la causa, alrededor de las 3:45 de la madrugada del 6 de junio, Roldán circulaba a bordo de una motocicleta CG Titan negra con detalles en rojo, acompañado por Tano. Al pasar por la zona mencionada, Tano efectuó al menos cinco disparos al aire con un revólver calibre 22 largo. Dos cuadras más adelante, ambos intercambiaron posiciones: Tano pasó a conducir el rodado y Roldán quedó como acompañante, para luego alejarse del lugar.

La causa estableció que la acción tuvo como motivo conflictos personales entre integrantes de dos facciones de la hinchada del Sportivo Atlético Club de Las Parejas, grupo con el que ambos condenados mantienen vinculación y pertenencia. El objetivo, según la investigación, fue generar temor entre los vecinos del barrio.

Las penas

Roldán fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional por intimidación pública en grado consumado, en calidad de coautor. Tano recibió dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por intimidación pública en carácter de autor y portación ilegal de arma de fuego de uso civil, en concurso real de delitos.

Reglas de conducta

Además de las penas, ambos deberán cumplir por igual plazo: fijar residencia; someterse al control de la Agencia de Medidas no Privativas de la Libertad; no acercarse a menos de 300 metros del lugar del hecho ni de las personas involucradas, ni contactarlas por ningún medio; abstenerse de consumir estupefacientes o abusar del alcohol; abstenerse de portar o tener armas de fuego y municiones; y no ingresar al Club Sportivo Las Parejas ni a estadios de fútbol en eventos de ligas local, santafesina, nacional e internacional.

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