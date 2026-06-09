Condenó a tres años de prisión de ejecución condicional a Eneas Gonzalo F. (18) y Brian Catriel Q.E, (20). Los jóvenes, oriundos de Montes de Oca, fueron hallados culpables de un intento de robo agravado ocurrido el pasado 15 de abril en una estación de servicio de Las Parejas.

Violencia y persecución

El hecho se registró en la intersección de la Ruta Nacional 178 y la Avenida 17. Los condenados llegaron al lugar en un automóvil Volkswagen Gol rojo y abordaron a dos víctimas en el sector de surtidores. Mientras Españon las agredía con patadas y puños, Ferrel utilizó un arma de fuego para intimidar a los presentes, logrando sustraer una motocicleta marca Wave.

Tras el ataque, ambos se dieron a la fuga por separado. Sin embargo, el personal del Comando Radioeléctrico local inició una rápida persecución por la Ruta 178, logrando aprehenderlos a unos ocho kilómetros del lugar del hecho. Ferrel fue interceptado a bordo de la moto robada, mientras que Españon fue detenido a pocos metros en el vehículo en el que habían llegado.

Resolución judicial

En la audiencia celebrada este martes 9 de junio, el juez de primera instancia Dr. Lanfranco Pari homologó el procedimiento abreviado presentado por la fiscal Dra. Abi Luz Cabera.

Además de la pena condicional, los sentenciados deberán cumplir estrictas reglas de conducta por los próximos tres años. Entre ellas se incluyen fijar residencia, someterse a controles regulares, abstenerse del consumo de estupefacientes y alcohol, y mantener una prohibición absoluta de contacto físico o virtual con las víctimas.

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