

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe Pablo Cococcioni confirmó este lunes que el sistema de juicio por jurados ya se encuentra operativo en todas las circunscripciones judiciales de la provincia. La implementación total se concretó con la apertura del primer debate oral y público bajo esta modalidad en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde se juzgará un caso de homicidio hasta el 11 de junio.

Participación ciudadana y mandato constitucional

Durante el acto oficial, que también contó con la presencia de autoridades penales y judiciales, el funcionario destacó que esta reforma impulsada durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro cumple con disposiciones constitucionales históricas. Según Cococcioni, la medida democratiza el Poder Judicial al garantizar el derecho del acusado a ser evaluado por sus pares y permitir la intervención directa de los habitantes en la administración de justicia.

Funcionamiento del esquema clásico

El modelo adoptado en la provincia exige un jurado compuesto por doce integrantes, los cuales son seleccionados a partir de un sorteo inicial de 36 ciudadanos del padrón electoral. Esta participación constituye una carga pública obligatoria. La función exclusiva de los jurados es emitir un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad tras escuchar las instrucciones del juez, quien posteriormente determina la pena correspondiente. Hasta el momento, las autoridades provinciales evalúan como muy positiva la experiencia de los seis procesos realizados bajo este formato.

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