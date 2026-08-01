

Rosario dará inicio este domingo 2 de agosto a la cuenta regresiva oficial hacia los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, a 40 días del comienzo de la competencia. Las actividades se realizarán desde las 9 en el Parque a la Bandera, frente al Monumento Nacional a la Bandera, en una jornada recreativa para toda la familia que culminará a las 11.30 con el encendido oficial del reloj del Portal Suramericano. El evento reunirá a más de 4000 atletas de 15 países entre el 12 y el 26 de septiembre.

Una jornada para toda la familia

La agenda comenzará con una activación del Tour Suramericano, con propuestas deportivas y recreativas. A las 10.30 se presentará el grupo rosarino Música para Volar, con un repertorio de rock nacional, antes del encendido del reloj de cuenta regresiva.

La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, invitó a "todos los rosarinos y a todos los vecinos de la región" a participar del encendido en el Monumento a la Bandera, y señaló que la provincia "ya está jugando los juegos, cada vez más cerca del inicio". Según Coudannes, más allá del carácter deportivo del evento, "lo más importante será el legado que dejarán estos juegos para todos los santafesinos", en línea con expresiones atribuidas al gobernador Maximiliano Pullaro.

Un ícono para las ciudades sede

El Portal Suramericano tiene más de 8 metros de altura, 7 metros de ancho y un reloj central de 3 metros de diámetro. Identifica a Rosario, Santa Fe y Rafaela como ciudades sede y reproduce la forma de la medalla oficial de los Juegos, con las banderas de Argentina y de Santa Fe en sus laterales y un podio en la base. El Gobierno provincial invierte más de 90 millones de dólares en obras de infraestructura para el evento, con un financiamiento externo de 75 millones de dólares otorgado por la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Tres ciudades, una misma cuenta regresiva

Rosario será la primera sede en poner en marcha su Portal Suramericano. En Santa Fe, el reloj de cuenta regresiva se encenderá el 16 de agosto, cuando la Antorcha Suramericana llegue a la capital provincial. Tres días después, el 19 de agosto, será el turno de Rafaela, también con la llegada de la antorcha. De este modo, cada ciudad sede tendrá su propio inicio de cuenta regresiva hacia los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se extenderán del 12 al 26 de septiembre.

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