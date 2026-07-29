

Rosario será sede esta semana de una serie de cursos con alcance internacional destinados a médicos traumatólogos, que incluirán entrenamiento en técnicas de cirugía artroscópica mínimamente invasiva y terapias regenerativas. Las actividades reunirán a más de 100 especialistas y contarán con el apoyo del Colegio de Médicos de Rosario. Entre los profesionales que integran el equipo organizador se destaca el doctor Sebastián Malier, oriundo de Las Rosas.

Un médico de Las Rosas en el equipo internacional

El grupo ROCKS (Rosario Complex Knee & Shoulder) es el encargado de llevar adelante estos encuentros desde hace 10 años. Está liderado por el doctor Daniel Slullitel, jefe del servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Italiano Rosario y director del Instituto Dr. Jaime Slullitel, junto a los doctores Franco Della Vedova y Sebastián Malier, ambos miembros del equipo de cirugía artroscópica de esa institución.

Cirugías en vivo y formación internacional

El viernes 31 de julio se realizará el curso de cirugía en vivo desde el Hospital Italiano Rosario, transmitido al auditorio del Hotel Ariston. La agenda se completa con un Curso de Terapias Regenerativas Ecoguiadas el jueves 30 en la facultad de Medicina de la UNR, un curso cadavérico de cirugía de hombro el sábado 1º de agosto, y la primera jornada de Terapias Regenerativas de la Asociación de Terapias Ortopédicas Biológicas de Argentina (ATOBA), el miércoles 29 en el Hotel Ariston.

Según explicó Franco Della Vedova, presidente de ATOBA, "lo que se genera con estas actividades es muy útil para los jóvenes cirujanos", quien agregó que las jornadas "serán transmitidas de forma virtual por la Sociedad Latinoamericana de Artroscopía y Deporte, a toda la comunidad médica de Latinoamérica".

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