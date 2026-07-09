

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe detectó más de 1.638 toneladas de exceso de peso en transportes de carga mediante la ejecución del programa Santa Fe Pesa, desarrollado de manera conjunta entre la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). Desde enero de este año, las autoridades provinciales desplegaron 687 operativos itinerantes en puntos estratégicos y corredores de alto tránsito, logrando la fiscalización de 9.927 camiones pesados y el labrado de 438 actas de infracción.

Impacto en la infraestructura vial

La iniciativa estatal surge como una medida regulatoria para mitigar el desgaste prematuro de la red vial nacional y provincial, el cual es provocado principalmente por el tránsito pesado que supera los límites permitidos. El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, comparó la falta de fiscalización con reparar una vivienda sin solucionar las filtraciones de agua, señalando que el control de cargas resguarda el capital público invertido por los contribuyentes en infraestructura.

De acuerdo con los registros de la DPV, los transportes de arena y piedra concentran la mayor cantidad de sanciones. En segundo término se ubican los vehículos cargados con cereales y oleaginosas, tales como maíz, girasol y soja, seguidos por el traslado de maquinaria agrícola y hormigón.

Controles itinerantes y estadísticas

El administrador general de la DPV, Pablo Seghezzo, puntualizó que el programa sostiene un promedio superior a los 130 procedimientos mensuales. El funcionario detalló que los puestos de control modifican sus ubicaciones de forma continua para evitar que los transportistas eludan las balanzas.

Durante el mes de mayo, la coordinación de las fuerzas provinciales completó 155 operativos que derivaron en la inspección de 1.145 camiones y la confección de 96 actas por un exceso acumulado de 337 toneladas. Las autoridades enfatizaron que el control sistemático complementa el plan de inversión pública destinado a la repavimentación y reconstrucción de rutas en el territorio santafesino.

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