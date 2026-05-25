El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Administración Provincial de Impuestos (API), implementó un nuevo Plan Especial de Pago destinado a regularizar deudas tributarias vencidas al 31 de marzo de 2026. La medida permite a empresas y familias financiar sus obligaciones en hasta 36 cuotas, incluyendo opciones sin interés.

Impuestos incluidos y gestión online

El régimen de facilidades abarca los compromisos correspondientes a Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Patente Única sobre Vehículos y Sellos. El proceso de adhesión es completamente digital y autogestionado a través del portal oficial de Gestiones Ciudadanas de la provincia.

Al referirse a la iniciativa, el ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó que la medida responde a un pedido del gobernador Maximiliano Pullaro. "En un contexto macroeconómico complejo, impulsamos estas medidas de alivio para facilitar que pymes y familias puedan regularizar su situación fiscal", señaló el funcionario.

Guía paso a paso para la adhesión

Para acceder al beneficio, los contribuyentes deben seguir un esquema de tres pasos:

1 - Generar la liquidación de la deuda

* El primer paso consiste en ingresar al portal de Gestiones Ciudadanas del Gobierno Provincial y generar la liquidación correspondiente al impuesto que se desea regularizar.

* Para deudas vinculadas al Impuesto Inmobiliario o a la Patente Única sobre Vehículos, deberá seleccionarse el trámite “Visualización y liquidación de deuda”. Una vez obtenida la liquidación, el sistema permitirá acceder al Plan Especial de Pago.

* En el caso de Ingresos Brutos y Sellos, el contribuyente deberá buscar el trámite “Ingresos Brutos - Aportes Sociales - Liquidación de deuda”. Para ingresar a esta instancia será necesario contar previamente con el servicio “API - Santa Fe - LDAE” habilitado en ARCA.

Con la liquidación generada, podrá iniciarse la adhesión al plan.

2 - Seleccionar el Plan Especial de Pago

* Para Patente e Impuesto Inmobiliario, una vez emitida la liquidación aparecerá la opción “Plan Especial de Pago 2026”, desde donde podrá iniciarse el trámite.

* El sistema permitirá elegir la cantidad de cuotas para regularizar la deuda y visualizar el monto financiado, el valor de cada cuota y las fechas de vencimiento correspondientes.

3 - Completar los datos requeridos

Antes de confirmar la adhesión, el contribuyente deberá completar una declaración jurada con información básica:

* Carácter invocado (titular, presidente, socio gerente, apoderado u otro).

* Correo electrónico.

* Teléfono de contacto.

* Clave Bancaria Uniforme (CBU).

Luego, el sistema habilitará la descarga e impresión del formulario “Solicitud de convenios de pago en cuotas”, junto con el comprobante correspondiente a la primera cuota.

Esa primera cuota podrá abonarse en entidades habilitadas o mediante medios electrónicos, incluidos tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia inmediata (DEBIN) a través de PlusPagos. Las cuotas restantes se debitarán automáticamente de la cuenta bancaria informada por el contribuyente.

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