

Ante el registro de temperaturas extremas y la emisión de una alerta nivel amarillo por frío, las autoridades han difundido una serie de recomendaciones para proteger la salud de la población de la región. Esta advertencia oficial indica que el estado actual del clima puede tener un efecto leve a moderado, resultando particularmente peligroso para los grupos de riesgo conformados por niños, personas mayores de 65 años y pacientes con enfermedades crónicas.

Prevención y cuidados en el hogar

Para mitigar los efectos del descenso térmico, se aconseja evitar la exposición prolongada en exteriores. Si es imprescindible salir, es fundamental abrigarse utilizando múltiples capas de ropa liviana. En los domicilios, se recomienda mantener la calefacción de forma segura, evitar los cambios bruscos de temperatura y abstenerse de fumar en ambientes cerrados. Asimismo, generar calor corporal mediante el movimiento físico regular —como caminar o mover las extremidades— resulta una medida de rápida efectividad.

Hidratación y atención médica

La hidratación constante es un factor clave; sin embargo, se debe evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Es necesario prestar especial cuidado a las mujeres embarazadas, infantes y adultos mayores. Ante cualquier síntoma o malestar ocasionado por el frío, los especialistas subrayan la vital importancia de no automedicarse, mantener actualizados los planes de medicación recetada y acudir de forma preventiva al centro de salud más cercano.