

La Provincia de Santa Fe despedirá este domingo a Rubén Rada, histórico referente de los excombatientes de Malvinas y presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de Santa Fe, fallecido este sábado a los 63 años. Sus restos serán trasladados desde la ciudad bonaerense de Azul y velados entre las 8 y las 12 en la sede del Gobierno Provincial, en Rosario, donde familiares, compañeros, autoridades y la comunidad podrán darle el último adiós.

Una vida dedicada a la causa Malvinas

Nacido en Rosario en 1962, Rada combatió en la Guerra de Malvinas integrando el Regimiento de Infantería 4. Tras el conflicto, dedicó su vida a la defensa de los derechos de los excombatientes, a mantener viva la memoria de la guerra y a sostener el reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas. Durante décadas fue una de las voces más reconocidas de la causa malvinera en Santa Fe, promoviendo actividades educativas, institucionales y de reconocimiento hacia quienes participaron del conflicto de 1982.

El mensaje del gobernador

La noticia generó conmoción entre los veteranos de guerra y en distintos ámbitos de la provincia. A través de sus redes sociales, el gobernador Maximiliano Pullaro expresó su pesar y recordó el último encuentro compartido con Rada: "Rada querido, esta semana se cumple un mes de ese abrazo y el asado que compartimos con Héroes de Malvinas en Santa Fe. Hoy nos toca despedirte recordando el compromiso y el legado que dejas", escribió el mandatario en una publicación acompañada de fotos de ese encuentro.

Pullaro también destacó el aporte que Rada impulsó durante el proceso de reforma constitucional: "Hace un tiempo atrás me pediste que en la nueva Constitución de Santa Fe exista un artículo dedicado a Malvinas. Y en ese artículo, que hoy existe, se encuentra el trabajo de toda tu vida", señaló el gobernador.

En el cierre de su mensaje, Pullaro envió sus condolencias a la familia y a la comunidad de excombatientes: "Un fuerte abrazo a su familia, a sus seres queridos y a toda la comunidad de Héroes en este momento de dolor. Mientras haya un santafesino en el mundo, la causa Malvinas que Rubén defendió será para siempre nuestra bandera irrenunciable".



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