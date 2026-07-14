

Se conocieron las identidades de las dos personas que fueron encontradas sin vida durante la mañana de este martes en una vivienda de avenida Buenos Aires, en Estación Díaz. La principal hipótesis del hecho continúa siendo una intoxicación por monóxido de carbono.

Quiénes eran las víctimas

De acuerdo con la información oficial, las víctimas fueron identificadas como Juan Salvador Martínez, de 36 años, y Griselda Olivaris, de 50 años. El hallazgo se produjo luego de que un familiar de una de las víctimas diera aviso a la dependencia policial alrededor de las 9:30, al no poder comunicarse con ellos.

Intervención policial y judicial

Tras la denuncia, personal policial se dirigió al domicilio y constató el fallecimiento de ambas personas. Se preservó la escena y se dio intervención al Médico Policial y a la División Criminalística de la Unidad Regional XV, encargados de realizar las pericias correspondientes. Además, se dispuso la realización de las autopsias para determinar de manera fehaciente la causa de las muertes.

Hipótesis de la investigación

Según las primeras actuaciones, la pareja se encontraba en una habitación donde utilizaban un brasero para calefaccionarse, con las ventanas cerradas, por lo que la principal hipótesis apunta a una intoxicación por monóxido de carbono. La causa continúa en investigación e interviene el fiscal Lema.

#Díaz #Tragedia #MonóxidoDeCarbono #Policiales #SantaFe