Comunicación y presencia, ejes de un nuevo taller en Las Rosas

 Se dictará en la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, con encuentros mensuales durante cuatro meses.
Cultura13 de julio de 2026Las Rosas DigitalLas Rosas Digital

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La Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento de Las Rosas será sede del taller "Presencia, Comunicación e Imagen Personal", módulo programa "Imagen a Medida". La propuesta comenzará el 7 de agosto y se extenderá durante cuatro meses, con un encuentro mensual en días viernes, de 18 a 21 horas, en grupos reducidos.

El programa está dictado por Rocío Córdoba Ayala, comunicadora social, locutora nacional, docente y asesora de imagen.

Contenidos y destinatarios

Según la organización, el taller apunta a que los participantes aprendan a comunicar con seguridad, hablar frente a cualquier audiencia, construir una imagen coherente, desarrollar su marca personal, potenciar su presencia profesional y generar una primera impresión memorable.

Está pensado para empresarios, emprendedores, profesionales, comerciantes, equipos de trabajo, creadores de contenido y, en general, para quienes busquen potenciar su desarrollo personal y profesional.

Inscripción

Las consultas e inscripciones pueden realizarse al 3471-529922 (WhatsApp) o al 03471-450572, o de manera presencial en Moreno 461, Las Rosas.

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