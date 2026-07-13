

La Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento de Las Rosas será sede del taller "Presencia, Comunicación e Imagen Personal", módulo programa "Imagen a Medida". La propuesta comenzará el 7 de agosto y se extenderá durante cuatro meses, con un encuentro mensual en días viernes, de 18 a 21 horas, en grupos reducidos.

El programa está dictado por Rocío Córdoba Ayala, comunicadora social, locutora nacional, docente y asesora de imagen.

Contenidos y destinatarios

Según la organización, el taller apunta a que los participantes aprendan a comunicar con seguridad, hablar frente a cualquier audiencia, construir una imagen coherente, desarrollar su marca personal, potenciar su presencia profesional y generar una primera impresión memorable.

Está pensado para empresarios, emprendedores, profesionales, comerciantes, equipos de trabajo, creadores de contenido y, en general, para quienes busquen potenciar su desarrollo personal y profesional.

Inscripción Las consultas e inscripciones pueden realizarse al 3471-529922 (WhatsApp) o al 03471-450572, o de manera presencial en Moreno 461, Las Rosas.

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