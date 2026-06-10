Taller de microrrelatos con la escritora Ara Nasilov. En la Biblio

Propuesta destinada a jóvenes y adultos para desarrollar la creatividad literaria. Inscripciones abiertas en redes y WhatsApp. 22 de junio, 19:30 horas.
Cultura10 de junio de 2026Las Rosas DigitalLas Rosas Digital

Combine_poster_and_building_images_202606101106
22 de junio a las 19:30 horas. Se abrieron las inscripciones para el taller de lectura y escritura centrado en el microrrelato. El espacio formativo será dictado por la profesora, escritora y poeta Ara Nasilov, y busca convocar a jóvenes y adultos de la región interesados en las narrativas breves.

Objetivos del espacio literario

El taller está diseñado para quienes buscan desarrollar su creatividad y estimular la escritura. La actividad tiene como finalidad principal favorecer la comunicación de la realidad cotidiana de cada participante mediante la creación de textos propios. Ara Nasilov aporta su extensa experiencia como tallerista y autora de diversos libros para guiar esta nueva propuesta cultural.

Inscripciones y consultas

Quienes deseen participar pueden asegurar su cupo comunicándose a través de las redes sociales oficiales de la organización. Adicionalmente, se encuentran habilitadas dos líneas telefónicas para realizar consultas y reservas directamente vía WhatsApp: 03471-450572 y 3471-529922.

 #Microrrelato #TallerLiterario #AraNasilov #EscrituraCreativa #CulturaRegional 

Te puede interesar
Gemini_Generated_Image_igc9bvigc9bvigc9

Mikis Theodorakis: Vida y Obra

Las Rosas Digital
Cultura12 de diciembre de 2025
por Isidoros Karderinis, desde Atenas - Nacido en Quíos en 1925, Mikis Theodorakis es la figura más importante de la cultura y música griega moderna. Su vasta obra y prestigio internacional así lo consagran.
Lo más visto
Boletín de noticias