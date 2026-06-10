

22 de junio a las 19:30 horas. Se abrieron las inscripciones para el taller de lectura y escritura centrado en el microrrelato. El espacio formativo será dictado por la profesora, escritora y poeta Ara Nasilov, y busca convocar a jóvenes y adultos de la región interesados en las narrativas breves.

Objetivos del espacio literario

El taller está diseñado para quienes buscan desarrollar su creatividad y estimular la escritura. La actividad tiene como finalidad principal favorecer la comunicación de la realidad cotidiana de cada participante mediante la creación de textos propios. Ara Nasilov aporta su extensa experiencia como tallerista y autora de diversos libros para guiar esta nueva propuesta cultural.

Inscripciones y consultas

Quienes deseen participar pueden asegurar su cupo comunicándose a través de las redes sociales oficiales de la organización. Adicionalmente, se encuentran habilitadas dos líneas telefónicas para realizar consultas y reservas directamente vía WhatsApp: 03471-450572 y 3471-529922.

#Microrrelato #TallerLiterario #AraNasilov #EscrituraCreativa #CulturaRegional