

La búsqueda de Micaela Albornoz, la mujer de 32 años desaparecida desde el 24 de junio en Rosario, se reorientó hacia la provincia de Santa Fe tras el hallazgo de una nueva pista. Una cámara de seguridad ubicada sobre la Ruta Nacional 34, en las cercanías de Cañada Rosquín, habría registrado una imagen que corresponde a la joven.

El regreso de la investigación a Santa Fe

A partir de esta novedad, la Policía de Córdoba dio por concluidas las tareas de rastrillaje en su jurisdicción, descartando que se encuentre actualmente en dicha provincia. La causa retornó a la órbita de la Fiscalía Regional N.º 2 de Rosario. Semanas atrás, una pista la ubicaba en la terminal de ómnibus cordobesa, pero los nuevos indicios concentran los esfuerzos investigativos en el centro-oeste santafesino.

Recompensa y pedido de la familia

La filmación obtenida no permite confirmar con certeza si Micaela se desplazaba sola o acompañada. Por ello, sus familiares solicitaron intensificar la difusión de su rostro en la región y pidieron a la población que, en caso de creer reconocerla, no intervengan y den aviso inmediato a las autoridades. La familia sostiene que la desaparición no habría sido voluntaria. Actualmente, el Ministerio de Seguridad dispuso una recompensa nacional de 5 millones de pesos para quienes aporten datos verificables.

Descripción física y contactos

Al momento de su desaparición, Micaela vestía una campera negra, pantalón de jean y zapatillas negras. Mide aproximadamente 1,80 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, cabello castaño con reflejos rubios y ojos marrones. Cualquier información puede ser comunicada al 911 o a la Fiscalía Regional N.º 2 de Rosario llamando al (341) 486-1200.

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