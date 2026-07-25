388 KILOS DE COCAÍNA. $9.000 MILLONES MENOS PARA LOS NARCOS



GNA interceptó, en Santa Fe, dos camiones cisterna con patente boliviana. La droga iba derechito a las calles de Buenos Aires. No llegó.



Guerra sin cuartel al narcotráfico. pic.twitter.com/Dxy2rq131m — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) July 24, 2026



Gendarmería Nacional secuestró 388,5 kilogramos de cocaína ocultos en dos camiones cisterna de transporte de combustible, de nacionalidad boliviana, que circulaban por la Ruta Nacional N° 34 en Santa Fe con destino a la provincia de Buenos Aires. Como resultado del operativo, tres ciudadanos bolivianos fueron detenidos y quedaron a disposición de la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela, a cargo del fiscal coadyuvante Federico Grimm.

El control de rutina

El procedimiento se inició durante la madrugada del viernes, alrededor de la 1:15, cuando efectivos de la Sección Seguridad Vial "Rafaela" detuvieron la marcha de los dos transportes de combustible para realizar un control de rutina sobre la Ruta Nacional N° 34, a la altura del kilómetro 210.

Durante la inspección, los gendarmes detectaron en la cabina del primer vehículo cinco mochilas con paquetes de características compatibles con sustancias estupefacientes, además de otros bultos similares ocultos en el interior de la cisterna. En el segundo camión también se hallaron mochilas escondidas dentro de la cisterna. Ante estos indicios, la autoridad judicial dispuso el traslado de ambos rodados a la Unidad para una requisa exhaustiva.

El resultado de la requisa

En el primer camión se hallaron 10 mochilas —cinco en la cabina y cinco en la cisterna— que contenían 228 paquetes de cocaína, con un peso total de 239 kilogramos. En el segundo transporte se encontraron seis mochilas ocultas en la cisterna, con 142 paquetes de cocaína y un peso de 149,5 kilogramos.

En total, los efectivos secuestraron 370 paquetes de cocaína, con un peso consolidado de 388,5 kilogramos, cuyo valor estimado asciende a 8.664.428.000 pesos.

La causa judicial

Por disposición de la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela se ordenó la detención de los tres involucrados, todos de nacionalidad boliviana. También se dispuso el secuestro de los dos camiones, la totalidad de la sustancia estupefaciente, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la investigación.

La causa fue caratulada por infracción a la Ley N° 23.737 y se iniciaron las Prevenciones Sumarias N° 06/26 y 07/26, con intervención de la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela.

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