Allanamientos en Las Rosas por ataque a inspector de tránsito

La policía secuestró, en tres domicilios, material de interés para la causa que ahora incluye lesiones dolosas y daño calificado.
Policiales23 de julio de 2026Las Rosas DigitalLas Rosas Digital

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Personal de la Unidad Regional III - Belgrano, junto con las divisiones AUOP, Agrupación Cuerpos, PDI Operativa y el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional de San Cristóbal, allanó tres domicilios en la ciudad de Las Rosas en el marco de una causa caratulada como lesiones leves dolosas, daño calificado y conducción peligrosa. El operativo tuvo resultado positivo.

Tres domicilios allanados

Los procedimientos se realizaron en Cerrito al 1100, en pasaje Saavedra al 120 y en Dickinson al 200. En los tres casos, las fuerzas policiales secuestraron prendas de vestir, tomaron vistas fotográficas e identificaron a personas de interés para la investigación en curso.

La causa por la agresión al inspector

Se trata del expediente vinculado al ataque sufrido por un inspector de tránsito, cuya carátula original era lesiones leves y que fue agravada a lesiones leves dolosas, daño calificado y conducción peligrosa. La confluencia de personal de distintas divisiones —incluido el refuerzo del GOT de San Cristóbal— responde al riesgo previsto en los allanamientos, según el parte de prensa difundido por la fuerza.

La investigación continúa en desarrollo y no se descartan nuevas medidas judiciales vinculadas a la causa.

jefatura las rosas costado agosto 2020bInspector de tránsito agredido en la vía pública

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Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)

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