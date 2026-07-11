

Personal del Comando Radioeléctrico (CRE) recuperó este viernes por la tarde una motocicleta que había sido denunciada como robada en la ciudad de Las Rosas. Durante el procedimiento, un joven de 18 años fue demorado y trasladado a sede policial por el delito de encubrimiento.

Control y secuestro del vehículo

El hecho se registró a las 16:20 horas en la intersección de la Ruta Provincial N° 65 y un camino rural. Según el reporte de la Unidad Regional III del Departamento Belgrano, los efectivos realizaban un patrullaje de rutina por la zona cuando divisaron una moto de 110 cc de color azul, la cual circulaba sin su dominio visible.

Al detener la marcha del rodado, los agentes identificaron al conductor, un vecino de la localidad de iniciales C.F.E., quien no contaba con la documentación correspondiente. Tras consultar los números de chasis y motor a la central del 911, los uniformados confirmaron que el vehículo había sido sustraído horas antes en el mismo medio.

Intervención judicial

Inmediatamente, la policía procedió al secuestro preventivo del motovehículo y al traslado del joven a la comisaría local para continuar con las actuaciones de rigor. El caso fue catalogado inicialmente como "encubrimiento" y quedó a cargo de la Fiscalía de Cañada de Gómez, que impartirá las directivas correspondientes para la restitución del rodado a su propietario.

Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)



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