

El 15 de junio de 2026, personal de la Comisaría Primera de la UR III, junto a otras dependencias, detuvo a un hombre y secuestró diversos elementos en el marco de la investigación por un robo simple denunciado por una vecina en calle Salta al 300, en la ciudad de Las Rosas.

Operativos y secuestros

Tras la denuncia radicada durante la mañana por la víctima, y bajo las directivas del Dr. Álvaro Campos, Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial N.º 6 de Cañada de Gómez, las fuerzas de seguridad procedieron a realizar dos allanamientos simultáneos. En los procedimientos colaboraron el Comando Radioeléctrico, la Agencia de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar, la PDI Operativa y la Inspección Segunda.

El primer registro se llevó a cabo en una vivienda ubicada en calle Simón de Iriondo al 1100. En este lugar, los agentes lograron incautar prendas de vestir consideradas de estricto interés para la causa judicial en curso.

Detención y hallazgo

Posteriormente, en un domicilio situado en calle Ayacucho al 500, el operativo arrojó un nuevo resultado positivo. Allí se logró la aprehensión de N.L.M. y el secuestro de cuatro garrafas de color azul de 10 kilogramos. El fiscal interviniente fue notificado de inmediato sobre lo actuado y ordenó los pasos procesales a seguir para continuar con la investigación.

Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)

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