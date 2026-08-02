

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI), con asiento en el distrito Las Rosas, concretó este domingo dos allanamientos en el marco de la causa por la agresión al inspector de tránsito, ocurrida el 19 de julio pasado. Como resultado del operativo, fue detenido un adolescente señalado como autor del ataque.

El hecho investigado

Según la información oficial, el inspector fue agredido físicamente luego de perseguir durante varias cuadras a un conductor que había cometido una infracción de tránsito. El agresor se desplazaba en una motocicleta Honda Titan de color negro, sin dominio visible.

La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Cañada de Gómez, dio intervención a la PDI para esclarecer el caso, caratulado como daño calificado. Tras relevar cámaras públicas y privadas y recabar testimonios de vecinos, la investigación permitió establecer que el presunto agresor sería un menor de edad.

Los allanamientos

Con esa información, se solicitaron dos órdenes de allanamiento para domicilios vinculados al adolescente: uno en calle Saavedra, entre Río de Janeiro y Güemes, y otro en Juan Vucetich al 1300. El procedimiento en el primer domicilio arrojó resultado positivo: allí fue hallado el joven requerido, sobre quien se hizo efectiva una orden de detención. Además, se secuestraron dos teléfonos celulares y prendas de vestir vinculadas al hecho.

Consultada por el procedimiento, la fiscal ordenó el secuestro de los elementos hallados y el traslado del menor para una posterior audiencia imputativa.

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Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)