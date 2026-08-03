Apareció en Brasil la rosarina Micaela Albornoz tras 40 días de búsqueda

Micaela Albornoz, la rosarina de 32 años que había desaparecido el 24 de junio de su casa de barrio Tablada, apareció sana y salva este lunes en Florianópolis, Brasil, a más de 1.600 kilómetros de Rosario. La noticia fue confirmada por su entorno a Rosario3. Por estas horas, la joven permanece en el Consulado argentino de esa ciudad del sur de Brasil.

Un DNI ajeno para no ser identificada

De acuerdo con las primeras informaciones, Albornoz utilizaba el documento de identidad de una vecina para evitar ser reconocida. Según su entorno, la joven atravesaba presuntos problemas de salud mental, y en principio no tenía interés en volver a su casa.

Cuarenta días de búsqueda

El periplo comenzó el 24 de junio. A los pocos días de su desaparición, la familia recurrió a los medios de comunicación para visibilizar la búsqueda. En las semanas siguientes, los investigadores siguieron distintos indicios que ubicaban su paso por Córdoba y por Cañada Rosquín.

La clave de Interpol

Según información que llegó a este diario, para detectar a la joven en Brasil fue clave una notificación amarilla de Interpol —alerta policial mundial sobre una persona desaparecida— que había emitido la Fiscalía de Córdoba, que intervino cuando Albornoz pasó por esa provincia.

Con el hallazgo de este lunes quedó establecido que la joven cruzó la frontera y llegó a Brasil, donde finalmente fue identificada y demorada por personal policial. A partir de ese procedimiento, las autoridades argentinas fueron notificadas y se iniciaron las gestiones para asistirla desde el Consulado.

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