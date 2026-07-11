

Un jubilado de la localidad de Montes de Oca fue víctima de un engaño telefónico perpetrado por delincuentes que se hicieron pasar por representantes de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). El hecho culminó con la sustracción de dinero de la víctima tras una manipulación que se extendió por casi dos horas.

El modus operandi

En declaraciones al medio local MdO EnVivo, el damnificado, identificado como René, explicó que los estafadores contaban con información precisa sobre su identidad y domicilio. Bajo la promesa de devolverle dinero por un presunto error en el cobro del servicio eléctrico a jubilados, lograron ganarse su confianza y le solicitaron datos bancarios.

Al presentar dificultades para operar desde una de sus cuentas tradicionales, los atacantes lo guiaron paso a paso, demostrando un amplio conocimiento técnico, para que realizara una transferencia directa a un alias de la billetera virtual Mercado Pago.

Denuncia y advertencia pública

Tras advertir la maniobra, la víctima radicó la denuncia en sede policial e inició los reclamos formales en su entidad bancaria para intentar recuperar los fondos. René decidió hacer público su testimonio para alertar a otros adultos mayores de la región y pedir que desconfíen de llamadas que prometan beneficios económicos a cambio de información confidencial.

Fuente: MdO En Vivo

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