

Los equipos de Las Rosas tuvieron distinta suerte en la pasada fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Cañadense: Belgrano empató como visitante, Williams Kemmis ganó de local y Almafuerte quedó libre.

Belgrano igualó ante América

Por la Zona 2, Belgrano empató 1 a 1 frente a América. El gol de Belgrano lo marcó Rubiani, mientras que para América había anotado Pereyra. El árbitro Sebastián Palavecino expulsó a un jugador de cada equipo: Díaz por América y Mora por Belgrano. Con este resultado, Belgrano quedó con 1 punto en la zona, misma cifra que América, detrás del líder Montes de Oca con 3. En la próxima fecha, Belgrano recibirá a Campaña.

Williams Kemmis venció a El Porvenir

En la Zona 3, Williams Kemmis se impuso 2 a 0 como local ante El Porvenir, con goles de Villagra y Mengarelli. El árbitro Alberto Ramírez expulsó a Medina, de El Porvenir. Con el triunfo, Williams Kemmis llegó a 3 puntos en la zona, a uno del dúo puntero integrado por San Jerónimo y Defensores, ambos con 4. En la próxima fecha, Williams Kemmis visitará a Barraca.

Almafuerte, con fecha libre

Almafuerte no jugó en esta fecha por tener el descanso en la Zona 3. El equipo se mantiene con 3 puntos, a uno de la punta. En la próxima jornada, Almafuerte visitará a San Jerónimo, uno de los líderes de la zona.

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