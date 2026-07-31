2 de Agosto: Las Rosas prepara festejo gratuito por el Día del Niño

La Dirección de Cultura anunció la realización de un evento con entrada libre y gratuita para celebrar el Día del Niño. La jornada tendrá lugar el próximo domingo 2 de agosto a partir de las 14 horas y está destinada a que las familias de la localidad disfruten de una tarde recreativa.

El encuentro contará con espectáculos infantiles y shows para todo el público, además de sorteos y una merienda especial para los más pequeños. Según detalló Mauricio Vescovo, Director de Cultura, la intención es que los vecinos puedan "venir a pasar una tarde con familia y divertirse", sugiriendo además que lleven su equipo de mate.

Alternativas ante mal clima y barrileteada

Ante la inestabilidad climática y los recientes cambios de temperatura registrados en la región, la organización del evento estableció un plan preventivo. Vescovo explicó que, si las condiciones meteorológicas no acompañan el domingo 2 se trasladará al domingo 9, y la totalidad de los juegos y espectáculos se trasladarán a las instalaciones del Aeroclub.

En este sentido, el funcionario agradeció la predisposición de los miembros del Aeroclub, quienes abrieron sus puertas para trabajar de manera conjunta y estarán a cargo de organizar una barrileteada para complementar los atractivos de la jornada festiva.

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