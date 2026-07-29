

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este martes en San Francisco de la XIX Junta de Gobernadores de la Región Centro, junto al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y al de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. En el encuentro se realizó la ceremonia de traspaso de la Presidencia Pro Témpore de la región, que a partir de ahora encabezará Frigerio, y se inauguró la Sede Oficial de la Región Centro.

Datos productivos y respaldo institucional

Durante el acto, Pullaro sostuvo que la Región Centro representa "el 14 % del territorio nacional", "el 25 % del producto bruto interno" y "el 38 % de las exportaciones anuales", y que entre 2011 y 2023 la región aportó "el 30 % más al Tesoro Nacional de lo que volvió" a las tres provincias. El mandatario santafesino remarcó también la importancia de sostener la institucionalidad del espacio, creado en 1998, y afirmó que la meta es que la región funcione como "motor productivo que empuje a la República Argentina al cambio".

Por su parte, Llaryora destacó que la Región Centro "fue artífice de un montón de decisiones que cambiaron políticas nacionales", mientras que Frigerio subrayó la necesidad de avanzar hacia "un país federal en serio". El secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, valoró la decisión de los tres gobernadores de sostener una instancia regional con sede propia.

Hermanamiento entre ciudades lecheras

En el marco del encuentro, se firmó el Acuerdo Marco de Hermanamiento entre San Francisco, Esperanza y Nogoyá, ciudades unidas por su identidad productiva ligada a la cadena láctea. Participaron también la Secretaria de Región Centro e Integración Regional de Santa Fe, Claudia Giaccone; la diputada nacional Gisela Scaglia, la titular de la Cámara de Diputados santafesina, Clara García, y el intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, entre otras autoridades provinciales y locales.

#RegiónCentro #Pullaro #SantaFe #Córdoba #EntreRíos