El Centro de Cirugía Robótica Rosario, que funciona en el Sanatorio de la Mujer, realizó la primera cirugía 100% robótica pediátrica abdominal colónica de Rosario y de la provincia de Santa Fe. La intervención se practicó en un paciente de 14 años que presentaba una patología abdominal colónica y fue llevada a cabo por un equipo multidisciplinario mediante el sistema Da Vinci.

Un procedimiento de alta complejidad

Durante la cirugía, los profesionales -entre ellos el rosense Ezequiel Bianchin- identificaron y resecaron el segmento intestinal comprometido y luego realizaron una anastomosis para restablecer la continuidad del intestino. El equipo utilizó además fluorescencia con verde de indocianina, una técnica que permite evaluar en tiempo real la vascularización de los tejidos y controlar el flujo sanguíneo en la zona de la unión intestinal, lo que aportó mayor seguridad durante la toma de decisiones.

Precisión adaptada a la pediatría

La cirugía robótica ofrece una visión tridimensional ampliada del campo quirúrgico y permite operar con instrumentos articulados de alta movilidad y precisión. Estas ventajas cobran especial relevancia en pacientes pediátricos, cuya anatomía presenta espacios más reducidos y exige maniobras delicadas. El sistema reproduce los movimientos del cirujano desde una consola, elimina temblores involuntarios y no funciona de manera autónoma: cada acción es comandada en tiempo real por el profesional, mientras el resto del equipo trabaja de forma coordinada con el paciente.

Un equipo interdisciplinario

La intervención requirió una planificación conjunta durante la evaluación previa, la cirugía y el seguimiento posterior del paciente. El equipo estuvo integrado por los doctores Gustavo Marcucci, Ezequiel Bianchin, Ana Giavaresco, Karen Liljeström, Francisco Casiello y Magdalena Raffo. Desde el Centro de Cirugía Robótica Rosario señalaron que este hito consolida el desarrollo de la cirugía robótica en la región y abre nuevas posibilidades para tratamientos adaptados a cada paciente.

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