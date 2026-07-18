

La Copa Santa Fe amplía su agenda deportiva este fin de semana con el debut del hockey en la edición 2026, que reúne a 14 deportes y 20 disciplinas, mientras el fútbol masculino afronta los octavos de final y el femenino da inicio a las semifinales. La programación cuenta con el impulso del Gobierno de la Provincia y Lotería de Santa Fe.

Debut del hockey en cuatro ciudades

El hockey iniciará su participación en el certamen con el respaldo de las Federaciones y Asociaciones de Hockey de la Provincia de Santa Fe, la Asociación Santafesina de Hockey, la Asociación de Hockey del Litoral, la Federación del Oeste Santafesino de Hockey y la Federación Unión del Centro de Hockey. La competencia tendrá dos etapas: una primera fase este fin de semana y una instancia final en octubre, en la ciudad de Santa Fe, en las canchas de la Asociación Santafesina de Hockey, donde se definirán los campeones de la rama femenina y se sumará la competencia masculina.

La actividad comenzará este viernes desde las 19 en Venado Tuerto, con partidos en las canchas del Jockey Club y del CEF Nº 54, y en Villa Cañás, en la cancha de Studebaker. El sábado se repetirán esas sedes y se incorporarán Rafaela, en CRAR, y Humboldt, en las instalaciones de Sarmiento.

Fútbol: octavos y semifinales

En la rama femenina se jugarán los partidos de ida de las semifinales: el sábado desde las 15, Defensores de la Costa de Avellaneda recibirá a Colón de Santa Fe, y desde las 18, en Rosario, ADIUR enfrentará a Social Lux.

En el fútbol masculino se disputarán los octavos de final, con la presencia de los dos equipos de AFA de la ciudad de Santa Fe. El sábado a las 13.30, Unión visitará a Ciclón Racing, y desde las 18 Colón jugará como visitante ante Sanjustino. Ambos encuentros serán a partido único, con localía para el equipo de la categoría inferior y sin ventaja deportiva; en caso de empate tras los 90 minutos, la clasificación se definirá por tiros desde el punto penal.

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