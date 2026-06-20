

La selección argentina de básquet para atletas con síndrome de Down logró un hito histórico al consagrarse campeona en el Mundial disputado en Körmend, Hungría. El equipo nacional selló su coronación al vencer a Turquía por 23 a 18 en la gran final, completando un certamen impecable en el que no conoció la derrota.

El camino hacia la gloria comenzó con un contundente 36 a 8 frente al anfitrión, Hungría. Posteriormente, los deportistas superaron nuevamente a Turquía por 29 a 14 en la etapa inicial y a Finlandia por 34 a 14, consolidando un dominio absoluto en la cancha.

Presencia regional en lo más alto

Entre los doce jugadores que integran la Federación Argentina de Deportes para Atletas con síndrome de Down (Fadasd), destaca la participación de Bautista Hernández. El joven de 18 años, oriundo de Cañada de Gómez y jugador del Sport Club de su localidad, es el único representante de la provincia de Santa Fe en el plantel campeón.

Los deportistas, con edades que van desde los 18 hasta los 41 años, provienen de distintas regiones del país, demostrando el alcance federal del equipo que, tras haber logrado el subcampeonato en Italia durante 2025, hoy levanta el máximo trofeo a nivel mundial.

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Fuente: Diario Cañada